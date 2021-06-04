В Крыму произошел взрыв цистерны для нефтепродуктов, есть жертвы

Несовместимую с жизнью травму получил один из рабочих предприятия, где находилась цистерна

Как отмечается, инцидент произошел в г. Щелкино.

В оккупированном Крыму на одном из предприятий взорвалась пустая цистерна для нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ .

"Установлено, что во время сварочных работ пустая цистерна, где раньше хранились нефтепродукты - взорвалась, в результате чего один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью", - уточняется в сообщении.

Сейчас по этому факту поручено возбудить уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии", - добавляется в сообщении.

Напомним, ранее произошел взрыв в одном из домов в Шевченковском районе столицы. Тогда пострадал один человек.