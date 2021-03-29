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В Крыму пенсионерку приговорили к 12 годам колонии из-за "шпионажа" в пользу Украины

Фото из открытых источников

Женщину задержали еще в ноябре 2019 года

Севастопольский городской суд признал виновной в "госизмене" и назначил 12 лет колонии пенсионерке, которая передавала "секретные сведения разведке Министерства обороны Украины". Об этом сообщает пресс-служба "суда"

"В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что гражданка Российской Федерации - Д., уроженка г. Бахчисарай, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - рассказали в Севастопольском суде.

Осужденная за "госизмену" украинка Галина Довгополая Facebook/Людмила Денисова

По версии "обвинение", женщина "выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота".

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Также известно, что дело рассматривали в закрытом режиме из-за того, что "в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну". 

Как отметила ранее уполномоченная ВРУ по вопросам прав человека Людмила Денисова, речь идет о пенсионерке Галине Довгополой, которая является гражданкой Украины, а "суд" сообщает, что – России. Женщину задержали в конце ноября 2019 года. 

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Напомним, ранее так называемый суд во временно оккупированном Крыму приговорил к 6 годам заключения в колонии строгого режима Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участия в "украинском нацбатальоне".

 

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