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В Крыму отпустили бывшего члена Меджлиса после допроса в ФСБ

Фото из открытых источников

Эльдар Минситов покинул здание российской спецслужбы и вернулся домой

Во временно оккупированном Крыму после допроса в Федеральной службе безопасности (ФСБ) отпустили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Минситова. Об этом сообщает "Крымская Солидарность".

"51-летнего Эльдара Минситова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке городского типа Молодежное в Крыму", – отметили правозащитники.

По словам адвоката, российские силовики "провели определенный опрос" Минситова. После этого они привезли бывшего члена Меджлиса домой. "Он находится в уставшем состоянии, но чувствует себя нормально", – добавил защитник.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что в Крыму прошли очередные обыски в поселке Молодежное, в результате которых задержали бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Минситова. После следственных мероприятий его увезли в неизвестном направлении.

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