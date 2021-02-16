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В Крыму на приеме у стоматолога ребенок проглотил иглу, его госпитализировали

В Крыму стоматолог допустил попадание иглы в пищевод пациента Фото из открытых источников

Выяснилось, что врач лечил пациентов, не имея на это соответствующего разрешения

В Крыму на приеме у частного стоматолога шестилетний мальчик проглотил иглу, которая нанесла ему повреждение. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба так называемого Главного следственного управления Следкома России по Крыму.

Инцидент произошел в Нижнегорском районе оккупированного Крыма. Отмечается, что стоматолог, который работал без лицензии, в процессе лечения зуба ребенка уронил иглу, которая проникла в пищевод и причинила повреждения. Это впоследствии подтвердила экспертиза. 

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В результате ребенка госпитализировали в медучреждение Симферополя, где оказали необходимую помощь. По предварительной информации, жизни и здоровью мальчика угрозы нет. 

Кроме того, в отношении стоматолога было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ.  В частности, его заподозрили в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья.

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Напомним, ранее в Киеве стоматолог во время лечения пациентки допустил нарушение протокола, в результате  чего женщина погибла. Медика отстранили от выполнения врачебной деятельности и объявили ему подозрение.

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