В Крыму на 6 лет осудили руководителя общины"Свидетелей Иеговы"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Facebook/Людмила Денисова

Верховный Суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в оккупированном Крыму суд заключил в тюрьму гражданина Украины за руководство местной общиной "Свидетелей Иеговы". Об этом говорится на Telegram-канале омбудсмена.

"Так называемый" Гагаринский районный суд Севастополя "незаконно приговорил последователя религиозного объединения" Свидетели Иеговы " гражданина Украины Игоря Шмидта к шести годам заключения в колонии общего режима.

РФ продолжает нарушать нормы международного права, в частности резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или ввода искусственных регуляторных барьеров", - заявила она.

Гражданина Украины Шмидта посадили за руководство общиной "Свидетелей Иеговы". Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Организация экстремистской деятельности".

Руководитель и еще три человека были задержаны 1 октября 2020 года после обысков сотрудниками российской ФСБ в Севастополе.

Верховный Суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.

Денисова добавила, что такие преследования являются грубыми нарушениями со стороны России статьи 18 Всеобщей декларации прав человека и статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Также Россия не может ссылаться на свое решение о признании свидетелей Иеговы "экстремистами", согласно Женевской конвенции о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму суд приговорил Сергея Филатова к шести годам колонии общего режима по обвинениям в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"