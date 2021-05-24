В Крыму для главы Меджлиса Чубарова запросили девять лет заключения

Рефат Чубаров. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Рефата Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента

На заседании Верховного суда оккупированного Крыма по делу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят заочно, обвинение запросило для него 9 лет лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ.

"Прошу назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации", – заявил гособвинитель.

По его словам, вина Чубарова полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу.

В свою очередь Чубаров и его защита еще не комментировали требование крымского прокурора, на телефонные звонки представителей СМИ они пока не отвечают.

Новости по теме: Крымская прокуратура открыла уголовное производство из-за преследования Чубарова

Напомним, в марте 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Рефата Чубарова. Тогда главу Меджлиса начали обвинять в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. В результате инцидента якобы 80 крымчан получили травмы различной степени тяжести, двое из которых - мужчина и женщина - скончались.