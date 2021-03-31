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В Кропивницком разоблачили декана на вымогательстве от курсанта более $11 тыс. взятки

Вымогательство взятки деканом в Кропивницком Офис Генпрокуратура

Деньги требовали за участие курсанта в полетах

В Кропивницком декана факультета одного из высших учебных заведений поймали на получении взятки в размере 11,6 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Согласно сообщению, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.

Известно, что преподавателя уличили в служебном кабинете во время передачи первой части оговоренной суммы неправомерной выгоды – 5 тыс. долл США.

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Как отмечается, сейчас при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности декана высшего учебного заведения направлен в суд (ч.3.ст. 368 УК Украины).

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Напомним, недавно в Харькове задержали сотрудника Службы безопасности Украины, причастного к похищению человека и вымогательству почти 3 млн гривен

 

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