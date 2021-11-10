В Кривом Роге задержали наркоторговцев, которые зарабатывали до 3 млн грн ежемесячно

Группировку организовала жительница Кривого Рога, которую ранее осуждали за преступления, связанные со сбытом наркотиков

В Кривом Роге задержали организатор и участников наркогруппировки, которые зарабатывали на "закладках" метадона до 3 млн грн ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, группировку организовала жительница Кривого Рога, которую ранее осуждали за преступления, связанные со сбытом наркотиков.

Известно, что в состав преступной организации входило еще 8 человек - также жители города. Они распространяли метадон (синтетический наркотик из группы опиатов) путем "закладок".

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Стоимость одной такой "закладки" оценивают в 250-300 грн. По подсчетам, ежемесячный доход злоумышленников от бизнеса мог достигать 3 млн грн.

Правоохранители изъяли наркотиков общим весом 2,3 кг, из которых злоумышленники могли изготовить более 9000 "закладок". По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков достигает 2,5 млн грн.

В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали пять человек. Им готовят подозрения по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Тернопольской области перекрыли канал сбыта более 100 кг марихуаны и амфетамина. Трем фигурантам дела объявлено о подозрении.