В Кривом Роге задержали начальника отдела полиции за взяточничество

Ежемесячно правоохранители требовали деньги у местных перевозчиков

В Кривом Роге начальника и сотрудников отделения полиции подозревают во взяточничестве. Установлено, что правоохранители ежемесячно требовали деньги с местных перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, правоохранители шантажировали местных предпринимателей, которые осуществляли грузовые перевозки, в частности горюче-смазочных материалов, металлолома, древесины.

Полицейские требовали ежемесячную плату за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за непривлечение к ответственности водителей грузовиков в случае нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Всего задокументировано 11 эпизодов получения взяток полицейскими на общую сумму более 180 тыс. гривен.

Так, 3 ноября следователи задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов полиции Кривого Рога и двух его сотрудников. Задержание происходило во время получения 40 тысяч гривен очередной взятки.

Сейчас продолжаются обыски и другие первоочередные следственные действия. Также о подозрении сообщено еще семерым сотрудникам полиции, которые причастны к указанному преступлению.

При этом, правоохранителям грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины объявила подозрение депутату Полтавского горсовета во взяточничестве.

А на опубликованной СБУ записи были зафиксированы встречи фигурантов с предпринимателем, от которого они требовали взятку.