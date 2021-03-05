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В Кривом Роге разоблачили "группу смерти", которой руководила 15-летняя школьница

Фото из открытых источников

Девушка также планировала совершить самоубийство

В Кривом Роге 15-летняя школьница создала в соцсети так называемую группу смерти и раздавала опасные задания сверстникам. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, группа действовала на базе Telegram и имела более 500 участников на момент создания. Однако, когда администратор стала давать задание участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось всего 13 человек.

Дети присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких заданий могло быть больше пяти в день.

Национальная полиция

3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства школьницы, в ходе которого у нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

По предварительной информации полицейских, 4 марта администратор "группы смерти" сама планировала покончить жизнь самоубийством.

По данному факту сейчас начато уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, в последнее время в Украине участились попытки самоубийства среди подростков. Их связывают с так называемыми группами смерти, когда детям дают задания, которые приводят к их гибели. Жертвами подобных "игр" уже стали подростки в Боярке (Киевская область) и Умани (Черкасская область).

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