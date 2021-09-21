В Кривом Роге произошел пожар: Огонь охватил общежитие военнослужащих

Возгорание возникло в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома

В Кривом Роге утром возникло возгорание в общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих. Об этом сообщила прессслужба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области.

Как отмечается, 21 сентября в 07:55 на улице Ушакова Центрально-Городского района города Кривой Рог произошел пожар.

"По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Известно, что огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Также пожар локализован в 08:11, а ликвидирован в 08:30.

Кроме этого, к месту происшествия были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники Главного управления.

В настоящее время о жертвах или пострадавших не сообщалось.

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Как сообщалось ранее, в Умани произошел пожар в комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства, в результате чего пострадали семь человек. Троих из них доставили в медучреждение с порезами, а четверых - с отравлением угарным газом.