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В Кривом Роге подросток поджег свою беременную девушку

Парень поджег беременную девушку в квартире Национальная полиция Украины в Днепропетровской области

Потерпевшая сейчас находится в больнице

В Кривом Роге задержали 17-летнего парня, который во время конфликта поджег свою беременную девушку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Согласно сообщению, сегодня около 16:10 в полицию поступила информация от работников ГСЧС о том, что одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка. 

Позже удалось установить, что парень во время конфликта облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия.

Как отмечается, сейчас пострадавшую девушку с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. 

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Чтобы найти злоумышленника, привлекли личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыли вокзалы и автовокзалы. Правоохранители задержали мужчину, а по месту его проживания провели обыск, во время которого изъяли оружие.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Киеве двое мужчин решили отомстить из-за обиды незнакомцу, облили его горючим веществом и подожгли, от полученных травм пострадавший скончался. 

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