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В Кривом Роге подростки разгромили кладбище. Видео

"Информатор"

Личность несовершеннолетних устанавливают правоохранители

В Кривом Роге подростки разгромили одно из местных кладбищ. На нем несовершеннолетние снимали видео для Instagram. Об этом сообщает "Информатор".

Ролик впоследствии попал в социальные сети.

На нем видно, как несколько подростков курят и гуляют по кладбищу. В какой-то момент у одного из них в руках появляется крест, который они якобы сняли с могилы. Там же они делали фотографии и пили напитки, похожие на сок.

По данным местного издания, за подобным занятием детей замечают уже не впервые. Раньше они тоже гуляли по кладбищам, на которых потрошили плюшевых медведей на детских могилах.

По факту происшествия правоохранители проводят проверки и устанавливают личность подростков.

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Напомним, ранее в Черноморске Одесской области подросток без автомобильных прав за рулем авто протаранил шесть припаркованных машин. 17-летний местный житель заявлял, что не помнил, как произошла авария.

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