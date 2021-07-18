В Кривом Роге пациент психиатрической больницы напал на медбрата, пострадавший скончался

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Сейчас идет розыск злоумышленника

В Кривом Роге пациент психиатрической больницы напал на медицинского работника и, нанеся ему смертельные ранения, скрылся. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.

Как отмечается, трагедия произошла сегодня утром. 21-летний злоумышленник нанес 54-летнему медбрату смертельные удары по голове после чего скрылся с места преступления. Работник медицинского учреждения скончался на месте.

Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия для установления места пребывания и задержания нападавшего.