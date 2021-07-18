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В Кривом Роге пациент психиатрической больницы напал на медбрата, пострадавший скончался

фото - из открытых источников

Сейчас идет розыск злоумышленника

В Кривом Роге пациент психиатрической больницы напал на медицинского работника и, нанеся ему смертельные ранения, скрылся. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.

Как отмечается, трагедия произошла сегодня утром. 21-летний злоумышленник нанес 54-летнему медбрату смертельные удары по голове после чего скрылся с места преступления. Работник медицинского учреждения скончался на месте.

Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия для установления места пребывания и задержания нападавшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины(Убийство). Досудебное расследование продолжается.
 
 
Напомним, ранее в Одесской области психически больной мужчина стрелял в полицейских, в результате одного из сотрудников правоохранительных органов доставили в больницу с ожогом глаза.
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