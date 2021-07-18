В Кривом Роге пациент психиатрической больницы напал на медбрата, пострадавший скончался
Сейчас идет розыск злоумышленника
В Кривом Роге пациент психиатрической больницы напал на медицинского работника и, нанеся ему смертельные ранения, скрылся. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.
Как отмечается, трагедия произошла сегодня утром. 21-летний злоумышленник нанес 54-летнему медбрату смертельные удары по голове после чего скрылся с места преступления. Работник медицинского учреждения скончался на месте.
Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия для установления места пребывания и задержания нападавшего.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины(Убийство). Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Одесской области психически больной мужчина стрелял в полицейских, в результате одного из сотрудников правоохранительных органов доставили в больницу с ожогом глаза.