В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Константина Павлова

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Сейчас обстоятельства смерти устанавливают, тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу

В Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова - двоюродного брата погибших бывшего мэра Константина Павлова и его брата Андрея. Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "Громадському".

По ее словам, тело Бориса Павлова обнаружила его гражданская жена в собственном доме. Женщина сразу обратилась в полицию.

Как сообщила спикер полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон, сейчас обстоятельства смерти устанавливают, тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.