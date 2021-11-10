В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Константина Павлова
Сейчас обстоятельства смерти устанавливают, тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу
В Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова - двоюродного брата погибших бывшего мэра Константина Павлова и его брата Андрея. Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "Громадському".
По ее словам, тело Бориса Павлова обнаружила его гражданская жена в собственном доме. Женщина сразу обратилась в полицию.
Как сообщила спикер полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон, сейчас обстоятельства смерти устанавливают, тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе свободном Под Кривым Рогом нашли мертвым мэра города Константина Павлова. Тело мужчины обнаружили на веранде дома, а рядом с ним - ружье. Однако, по данным МВД, с момента выстрела погибший успел пройти 10 м.
Производство по факту смерти мэра Кривого Рога - Константина Павлова - пребывает на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.
Возможными причинами его гибели могли быть самоубийство, убийство или неосторожное обращение с оружием. Именно эти три версии случившегося рассматривает МВД.
Позже стало известно, что и родной брат Константина Павлова Андрей погиб.