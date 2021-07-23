В Кривом Роге мужчина держал сына своей сожительницы на цепи

Таким образом он пытался "перевоспитать сына

Фото из открытых источников

Сотрудники полиции освободили в Кривом Роге 7-летнего мальчика, которого сожитель матери удерживал на цепи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

“23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Сейчас мальчика осматривают врачи", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что мальчика приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам ушел на работу. По словам мужчины, таким образом он пытался "перевоспитать сына, который якобы постоянно убегает из дома.

ГУ НП в Днепропетровской области

Правоохранители сейчас работают с матерью мальчика и 30-летним мужчиной.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишением свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции задержали мужчину.

"По состоянию на 14: 00 мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения”, - отмечается в сообщении.

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