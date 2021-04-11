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В Кривом Роге мать до смерти задавила младенца во сне

pixabay.com

Ребенку был всего один месяц

В Кривом Роге  мать нечаянно задушила своего новорожденного ребенка во сне. Об этом сообщает "Первый городской" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. 

Как отмечается, инцидент произошел сегодня утром в одной из квартир города. 

При этом добавляется, что вечером мать положила ребенка рядом с собой на кровать. А уже утром младенец не подавал никаких признаков жизни, также у него была отдавлена левая сторона тела. 

Стало известно, что девочке лишь исполнился месяц от роду. 

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Ранее сообщалось, что на Ровенщине мать родила младенца и положила его в морозилку. Таким образом она пыталась избавиться от ребенка. 

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