В Кременчуге произошел взрыв во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции

На Полтавщине произошел взрыв во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции ГСЧС Полтавской области

Аварию локализовали в 15:40, а ликвидировали в 17:53

В Кременчуге Полтавской области спасатели более пяти часов ликвидировали последствия аварии, которая произошла во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции. Об этом информирует ГУ ГСЧС в Полтавской области

"23 июля в 12:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Ацетиленовій станции предприятия на вул. Киевская Автозаводского района г. Кременчуг вследствие разгерметизации шланга высокого давления, на заправочном вентиле одного из баллонов возник взрыв и возгорание 17 вентилей баллонов в двух рядах наполнительного отделения, которые состоят из 64-х баллонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены 16 баллонов высокого давления, закопчены стены и потолок на площади 40 кв. м., 47 баллонов высокого давления спасены. На Полтавщине произошел взрыв во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции ГСЧС Полтавской области

Аварию локализовали в 15:40, а ликвидировали в 17:53.

Отмечается, что к проведению работ привлекались 20 человек личного состава службы и 4 единицы техники.