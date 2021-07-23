home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Кременчуге произошел взрыв во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции

На Полтавщине произошел взрыв во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции ГСЧС Полтавской области

Аварию локализовали в 15:40, а ликвидировали в 17:53

В Кременчуге Полтавской области спасатели более пяти часов ликвидировали последствия аварии, которая произошла во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции. Об этом информирует ГУ ГСЧС в Полтавской области.
 
"23 июля в 12:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Ацетиленовій станции предприятия на вул. Киевская Автозаводского района г. Кременчуг вследствие разгерметизации шланга высокого давления, на заправочном вентиле одного из баллонов возник взрыв и возгорание 17 вентилей баллонов в двух рядах наполнительного отделения, которые состоят из 64-х баллонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены 16 баллонов высокого давления, закопчены стены и потолок на площади 40 кв. м., 47 баллонов высокого давления спасены.

На Полтавщине произошел взрыв во время заправки баллонов на Ацетиленовой станции ГСЧС Полтавской области

Аварию локализовали в 15:40, а ликвидировали в 17:53.
 
Отмечается, что к проведению работ привлекались 20 человек личного состава службы и 4 единицы техники.
 
Новости по теме: В Хмельницкой области произошел взрыв: Шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок
 
Напомним, ранее в Ровно на заводе "Ривнеазот" произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты. Местным жителям посоветовали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.
 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Зеленский подписал указ СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО На пост Столтенберга претендуют три кандидата: Может быть назначена женщина Украина хочет получить четкий перечень реформ для интеграции в НАТО, - Зеленский Страны Люблинского треугольника официально поддержали членство Украины в НАТО и ЕС

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект