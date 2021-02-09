В Краматорске при пожаре в общежитии погибла женщина
Возгорание возникло в комнате на четвертом этаже
В городе Краматорск Донецкой области 8 февраля вечером вспыхнул пожар в общежитии, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Информацию о возгорании в здании на улице Академическая спасатели получили в 21:29. По прибытии они установили, что горит комната на четвертом этаже пятиэтажного общежития.
Впоследствии пожарные эвакуировали на свежий воздух 43 жителя общежития. Однако, во время тушения огня была обнаружена погибшая женщина 1952 года рождения.
Пожар удалось локализовать в 21:41, а через 17 минут огонь полностью погасили. К операции были привлечены 23 спасателя и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.
Напомним, несколько дней назад во Львове произошел пожар на первом этаже пятиэтажного дома, в результате которой погиб человек, а еще трое пострадали.