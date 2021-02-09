В Краматорске при пожаре в общежитии погибла женщина

В общежитии Краматорска произошел пожар Иллюстративное фото

Возгорание возникло в комнате на четвертом этаже

В городе Краматорск Донецкой области 8 февраля вечером вспыхнул пожар в общежитии, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информацию о возгорании в здании на улице Академическая спасатели получили в 21:29. По прибытии они установили, что горит комната на четвертом этаже пятиэтажного общежития.

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Впоследствии пожарные эвакуировали на свежий воздух 43 жителя общежития. Однако, во время тушения огня была обнаружена погибшая женщина 1952 года рождения.

Пожар удалось локализовать в 21:41, а через 17 минут огонь полностью погасили. К операции были привлечены 23 спасателя и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают специалисты.

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Напомним, несколько дней назад во Львове произошел пожар на первом этаже пятиэтажного дома, в результате которой погиб человек, а еще трое пострадали.