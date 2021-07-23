В колонии Житомира до смерти избили заключенного и списали на "сердечную недостаточность"
Правоохранители расследуют сразу три уголовных производства
В колонии Житомира до смерти избили заключенного и списали на "сердечную недостаточность". Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.
Правоохранители расследуют сразу три уголовных производства.
Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинского эксперта от 19 июля, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок и тому подобное.
Вместе с тем, фельдшер городской медчасти филиала "Центра здравоохранения ГКВД Украины" в области 18 июля, в день трагического события, констатировал смерть этого заключенного с предварительным диагнозом – острая сердечная недостаточность.
Исходя из выявленных проверкой обстоятельств, Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Подчеркивается, что окружной прокуратурой начато еще два уголовных производства, а именно, по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в области и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирского учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными.
Сейчас материалы производств объединены в одно, которое направлено в Государственное бюро расследований для проведения досудебного расследования.
Напомним, ранее в Днепре жестоко избили правозащитницу. Полиция квалифицировала этот случай как покушение на убийство.