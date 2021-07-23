В колонии Житомира до смерти избили заключенного и списали на "сердечную недостаточность"

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Правоохранители расследуют сразу три уголовных производства

В колонии Житомира до смерти избили заключенного и списали на "сердечную недостаточность". Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Правоохранители расследуют сразу три уголовных производства.

Отмечается, что согласно заключению судебно-медицинского эксперта от 19 июля, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок и тому подобное.

Вместе с тем, фельдшер городской медчасти филиала "Центра здравоохранения ГКВД Украины" в области 18 июля, в день трагического события, констатировал смерть этого заключенного с предварительным диагнозом – острая сердечная недостаточность.

Исходя из выявленных проверкой обстоятельств, Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Подчеркивается, что окружной прокуратурой начато еще два уголовных производства, а именно, по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в области и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирского учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными.

Сейчас материалы производств объединены в одно, которое направлено в Государственное бюро расследований для проведения досудебного расследования.

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