В Кировоградской области разоблачили схему поставки наркотиков в следственный изолятор

Каждый член преступной группы имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт

В Кировоградской области разоблачили распространение преступного влияния на иждивенцев следственного изолятора. Злоумышленники поставляли наркотики в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, организатор - подсудимый по нескольким делам, распространяя преступное влияние среди иждивенцев изолятора, наладил поставку наркотиков в учреждение. Также он отвечал за наполнение и распределение средств из так называемого преступного "общака".

А сообщниками организатора схемы оказались лица со свободы и иждивенцы СИЗО. Каждый член имел свою роль: фасовка, доставка и сбыт.

Также в рамках санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли:

наркотики;

мобильные телефоны;

более 80 тысяч гривен.

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Напомним, что ранее на таможенном посту аэропорта Борисполь разоблачили коррупционную схему и контрабанду.

Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.