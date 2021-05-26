В Кировоградской области разоблачили лиц, которые "продавали" за $3,5 млн должность губернатора
Злоумышленники заявляли, что имеют связи в Офисе президента
В Кировоградской области разоблачили злоумышленников, которые обещали за 3,5 млн долларов решить вопрос о назначении главой облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Согласно сообщению, двое граждан за 3,5 млн долларов США неправомерной выгоды обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета Министров Украины и решить вопрос о назначении потерпевшего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации.
Известно, что один из злоумышленников представился советником президента Украины, хотя на самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти.
Как отмечается, сейчас мужчин задержали, решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, недавно правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которых поймали на сбыте конфиденциальной информации из баз данных в отношении 32 млн граждан.