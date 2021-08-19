В Кировоградской области нашли мертвой 16-летнюю девушку, которую разыскивали несколько дней

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Тело нашли в заброшенном колодце

В Кировоградской области в заброшенном колодце нашли мертвой 16-летнюю девушку, которая исчезла несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

Как отмечается, девушка ушла из дома в ночь на 15 августа и не вернулась.

"18 августа в результате поисковых мероприятий тело разыскиваемого несовершеннолетнего лица с телесными повреждениями было обнаружено в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в публикации.

В поисках ежедневно было задействовано более 60 человек.

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Напомним, ранее в Тернопольской области нашли человеческие кости. Вероятно, это останки несовершеннолетнего парня, который ушел из дома и не вернулся 17 лет назад.