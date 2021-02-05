В Киевской области задержали мужчину, который убил и расчленил свою сожительницу

Злоумышленник заявил, что погибшая постоянно требовала от него денег

В Киевской области в Белоцерковском районе мужчина убил и расчленил мать четверых детей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Отмечается, что об исчезновении 35-летней жительницы села Роскошная сообщила местная жительница. Правоохранители выяснили, что пропавшая женщина – мертва, а к ее смерти причастен сожитель.

Как оказалось, злоумышленник ударил женщину во время ссоры в гараже, в результате чего та упала и потеряла сознание. После этого мужчина несколько раз возвращался к погибшей для того, чтобы расчленить ее тело. Голову и конечности сожительницы он сжег, а тело утопил в водоеме.

По словам правоохранителей, мужчина признался в убийстве, а свой поступок объяснил тем, что погибшая постоянно требовала от него деньги. У женщины остались сиротами четверо детей.

Известно, что 48-летнего злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от семи до пятнадцати лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.

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Напомним, недавно во Львове 52-рчний сын во время ссоры нанес своей 81-летней матери тяжкие телесные повреждения, от которых женщина умерла. Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружила ее дочь.