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В Киевской области вспыхнул пожар в детсаду, более 100 детей эвакуировали

Причину возгорания сейчас устанавливают

В Обуховском районе в одном из детских садов г. Украинка вспыхнул пожар, в результате чего были эвакуированы 108 детей и 40 человек персонала. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня около 17:00 в детском саду "Аленушка" на ул. Юности. 

На место вызова направили дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 43-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, дополнительно привлечен пожарный подразделение с г. Бровары.

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Как отмечается, возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже здания. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Известно, что пожар локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 м. кв. Причина пожара устанавливается.

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Напомним, недавно в Харьковской области произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего погиб 2-летний мальчик

 

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