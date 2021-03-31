В Киевской области вспыхнул пожар в детсаду, более 100 детей эвакуировали

Причину возгорания сейчас устанавливают

В Обуховском районе в одном из детских садов г. Украинка вспыхнул пожар, в результате чего были эвакуированы 108 детей и 40 человек персонала. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня около 17:00 в детском саду "Аленушка" на ул. Юности.

На место вызова направили дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 43-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, дополнительно привлечен пожарный подразделение с г. Бровары.

Новости по теме: В Одессе во время тушения пожара в доме умер спасатель

Как отмечается, возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже здания. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Известно, что пожар локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 м. кв. Причина пожара устанавливается.

Новости по теме: В Киеве в реанимационном отделении произошел пожар. Фото

Напомним, недавно в Харьковской области произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего погиб 2-летний мальчик.