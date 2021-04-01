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В Киевской области столкнулись три грузовика, есть пострадавшие

Патрульная полиция Киевской области

Одного из водителей госпитализировали в медучреждение

В Киевской области произошло жуткое ДТП с тремя грузовиками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области. 

Как отмечается, инцидент произошел вечером 31 марта на 70 км автодороги Киев – Харьков. Там столкнулись грузовики Daf, Man и Scania.

"Предварительно, водители грузовиков Scania и Man совершили вынужденную остановку, поскольку один из них должен был заменить переднее колесо. В то время, когда водители занимались заменой колеса, рулевой грузовика Daf, вероятно, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего совершил столкновение с двумя припаркованными грузовиками", – говорится в сообщении. 

При этом добавляется, что в результате аварии пострадал один человек – госпитализировали 39-летнего водителя грузовика Daf.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого ДТП. 

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Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии двое человек погибли, один получил телесные повреждения. 

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