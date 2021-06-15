В Киевской области разоблачили незаконную схему продажи вакцины от COVID-19

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Зафиксировано 14 случаев получения средств за распространение вакцины

В Киевской области разоблачили руководство одного из психоневрологических интернатов, которое незаконно продавало вакцину от коронавируса предназначенную для прививки незащищенных слоев населения. Об этом сообщении пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, правоохранители провели шесть обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов и в административных помещениях областной территориальной громады.

Как отмечается, вакцину, которую получили в рамках механизма COVAX, продавали посторонним лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев i И II этапов вакцинации. В частности, зафиксировано 14 случаев получения средств за распространение вакцины.

По данному факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что на этой неделе из-за праздников и длинных выходных вакцинацию в столичном МВЦ перенесли на четверг и пятницу 17 и 18 июня.