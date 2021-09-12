В Киевской области поезд столкнулся с грузовиком

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Обошлось без пострадавших

В Киевской области на Фастовщине произошло ДТП с участием поезда и грузовика. Об этом сообщает прессслужба Полиции Киевской области.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около 14 часов.

"Грузовик "DAF" направлялась из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак", - пишет прессслужба.

Отмечается, что по предварительной версии правоохранителей, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта.

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Напомним, ранее в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. "Укрзализныця" предупредила, что из-за этого задерживается ряд рейсов.