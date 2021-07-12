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В Киевской области перевернулась легковушка с 12 людьми, есть жертвы

Фото из открытых источников

Погибли два человека, из них один ребенок, еще три человека госпитализированы в больницу, из них два ребенка

В Киевской области легковой автомобиль перевернулся на крышу. В результате инцидента два человека, в том числе ребенок, погибли. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 11 июля, в 21:20 вблизи с. Ревное Бориспольского района.

Как отмечается, в автомобиле находилось 12 человек, среди них четыре ребенка.

"В результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу погибли два человека, из них один ребенок, и три человека госпитализированы в больницу, из них два ребенка", - проинформировали спасатели.

Для деблокирования людей от ГСЧС привлекалось восемь человек и две единицы техники.

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Напомним, 7 июля на автодороге Черкассы-Золотоноша произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо – дети.

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