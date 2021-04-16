В Киеве женщина набросилась на полицейского и избила его метлой. Видео

МВД

У полицейского сотрясение мозга, а нападавшей грозит до 5 лет лишения свободы

В Киеве произошли разборки между женщиной и полицейским. В результате правоохранитель получил удар по голове метлой и отправился в больницу, а агрессивная дама была задержана. Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Неизвестно, чем именно эта дама так возмутилась на милиционера, но под ее рукой оказалась метла, которой она не воспользовалась по назначению", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в Софиевской Борщаговке.

На кадрах видно, что разгневанная женщина в розовом халате уходит в сторону от полицейского, потом она видит, что лежит на асфальте метла, поднимает ее и наносит "копу" удар по голове.

Страж порядка хватается за голову и приседает, а дама возвращается на лавочку к сидящему там ребенку.

В результате врачи диагностировали у полицейского сотрясение мозга и гематому. А женщину задержали. В отношении "героини" было открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины.

Текст второй части статьи гласит: "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Ей грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Правда, пользователи в комментариях не поверили в то, что полицейский получил такие серьезные травмы, намекая на то, что он слишком артистично схватился за голову.

"Ему нужно в театр, не ту профессию выбрал", - отметил Anri Bast.

"Бывший футболист. Она же по козырьку дала..." - заметила Anna Iaskevych.

"Как еще полицейский выжил? Родился в рубашке видимо", - написал Roman Roger.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле произошел конфликт между компанией мужчин и журналистом, во время которого один из них, полицейский, ударил представителя СМИ.