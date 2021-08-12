В Киеве застройщик возводит дополнительные этажи к заселенному ЖК

Фото из открытых источников

Вдоль строительства даже нет защитного забора

Девелоперская компания "Статус Групп" ведет работы по строительству дополнительных этажей на крыше дома, введенного в эксплуатацию в 2017 году. Об этом сообщил пользователь соцсети Facebook Владимир Гуцул.

В частности, речь идет о 6-этажном доме в жилом комплексе "Ривьера" на столичных Осокорках.

Застройщик начал надстраивать новые этажи, увеличив высоту дома минимум до 9 этажей.

Как видно из опубликованных фотографий, вдоль строительной площадки отсутствует защитный забор.

На странице ЖК на портале ЛУН анонсируется старт продаж квартир в "новой очереди" строительства.

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Ранее сообщалось, что в недострое на улице Олеся Гончара, 17-23 начнется масштабный демонтаж последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности.