В Киеве загорелся костел Святого Николая. Видео

Возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания

В Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая . На месте происшествия уже работают отряды спасателей. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии " РБК-Украина ".

Как отмечается, подробности пожара в спасательной службе не сообщают, но очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

Сейчас о причинах возникновения возгорания, жертвах или пострадавших в результате инцидента ничего не известно.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар. Ранг пожара - второй", - проинформировал он.

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Напомним, сегодня, 3 сентября, в центре северо-итальянского города Турин вспыхнул масштабный пожар, в результате которой около 100 человек были эвакуированы из своих домов. Пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.