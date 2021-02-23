В Киеве загорелось здание на ДВРЗ: Огонь полностью охватил крышу
Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало
В Киеве вечером 23 февраля произошел пожар в районе ДВРЗ, в частности, загорелась крыша здания. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как сильное пламя охватило крышу дома.
Отмечается, что на место происшествия прибыли отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Тушение пожара продолжается.
Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало.
Напомним, недавно в Днепре произошел пожар в одноэтажном доме, в результате чего погибли трое людей. По предварительной информации, в доме горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши.
Ранее пожар произошел в реанимационном отделении областной инфекционной больницы Запорожья. В результате погибли трое больных и молодой врач.