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В Киеве загорелось здание на ДВРЗ: Огонь полностью охватил крышу

Пожар на ДВРЗ Скриншот с видео

Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало

В Киеве вечером 23 февраля произошел пожар в районе ДВРЗ, в частности, загорелась крыша здания. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook

На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как сильное пламя охватило крышу дома. 

Отмечается, что на место происшествия прибыли отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Тушение пожара продолжается.

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Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало. 

Напомним, недавно в Днепре произошел пожар в одноэтажном доме, в результате чего погибли трое людей. По предварительной информации, в доме горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши. 

Ранее пожар произошел в реанимационном отделении областной инфекционной больницы Запорожья. В результате погибли трое больных и молодой врач.

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