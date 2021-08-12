В Киеве загорелось здание и соседние с ним гаражи

Facebook ГСЧС в г. Киеве

Возгорание возникло в 2-этажном здании

В Голосеевском районе Киева загорелось двухэтажное здание, огонь из которого перекинулся на гаражи. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Facebook.

"12 августа в 8:55 в оперативно-координационном центре Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

Как известно, пожарные приступили к тушению пожара, поиску источников водоснабжения и эвакуации автомобилей из гаражей.

"В 09:46 пожар был локализован на площади 400 кв. м, ликвидация огня сейчас продолжается", - отметили спасатели.

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Как сообщалось ранее, в Житомирском районе спасатели два дня боролись с пожаром, который вспыхнул на территории полигона твердых бытовых отходов Черняховской общины. К тушению пожара привлекли 5 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области и 25 человек личного состава, также 4 трактора от Черняховской общины.