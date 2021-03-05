В Киеве задержали работника школы по подозрению в развращении 10-летней девочки

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Мужчина проследил за ребенком до дома, а когда она зашла в подъезд, затолкнул в кабину лифта, где и совершил развратный действия

В столице задержали работника школы по подозрению в развращении 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"03.03.2021 около 14:40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по ул. Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул малолетнюю в лифтовой кабины и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обидчика девочки удалось задержать. Им оказался 32-летний заместитель директора по хозяйственной работе, работающий в одной из столичных школ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия еще продолжаются.

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