В Киеве задержали мужчину, который развращал 8-летнего ребенка в туалете школы

Пресслужба Нацполіції Києва

За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в развращении 8-летней девочки в уборной школы на столичном лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Как отмечается, в дежурную часть полиции обратилась киевлянка и сообщила, что в школе на проспекте Лесной в отношении ее 8-летней дочери неизвестный мужчина совершил развратные действия.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего и провели комплекс розыскных мероприятий.

"После опроса потерпевшей и свидетелей мы выяснили, что во время перерыва школьница зашла в уборную, где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении него развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал. Правоохранители задержали фигуранта на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался покинуть территорию столицы", - говорится в публикации.

Новости по теме: В Виннице учительнице предъявили обвинение в развращении школьника

Известно, что киевлянина, 1971 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совращение несовершеннолетней.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины – Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Новости по теме: В Ровенской области 19-летнего юношу заподозрили в растлении малолетней сестры

Как сообщалось ранее, прокуроры Приморской окружной прокуратуры города Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам развращение и изнасилование несовершеннолетних и малолетних девушек, а также изготовление продукции порнографического характера с их участием.