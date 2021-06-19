В Киеве задержали криминального авторитета, которого уже трижды депортировали

В последний раз гражданину Армении запретили въезд на 15 лет

В Киеве задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед", которого трижды депортировали из Украины, а в последний раз - запретили въезд на 15 лет. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Согласно сообщению, речь идет о 56-летнем гражданине Армении, который был неоднократно судим. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях, где имел статус так называемого "смотрящего".

Оперативники получили информацию об очередной попытке незаконного возвращения "авторитета" в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

Вчера, 18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. Он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине с последующим принудительным выдворением.

Как известно, в феврале 2019 Ужгородский городской районный суд принял решение о выдворении злоумышленника за пределы Украины. Однако уже через два месяца "Дед " вернулся в страну, после чего его снова задержали.

Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Но, сменив имя, "Дед" вернулся в Украину на самолете уже в октябре 2019 года. Несколько месяцев спустя правоохранители разоблачили злоумышленника.

Третье выдворение "авторитета" произошло в июле 2020 года. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года.

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Ранее сообщалось, что в Волынской области полиция обнаружила криминального авторитета, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. Гражданина Грузии уже выдворили из страны.