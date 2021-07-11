В Киеве задержали иностранца, сбежавшего из зала харьковского суда

В ближайшие дни его доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экс-традиционный арест сроком до 12 месяцев

В Киеве сотрудники полиции задержали гражданина Турции, который сбежал из зала Харьковского апелляционного суда. Иностранец находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что после объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны.

Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

Отмечается, что в ближайшие дни его доставят в Харьков.

Его поместят в следственный изолятор под экс-традиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

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Напомним, ранее в Луганской области задержали криминального авторитета, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Во время проверки было установлено, что мужчина находится в санкційному списку согласно приложению №1 к решению СНБО от 14 мая 2021 года.