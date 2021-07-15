В Киеве за рулем троллейбуса умер водитель
Перед смертью он успел остановить транспорт
В Киеве водителю троллейбуса стало плохо, когда он был за рулем, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, мужчина успел остановить транспорт на перекрестке улицы Вышгородской и Мостицкой. На место инцидента приехали спасатели КАРС КГГА, они начали проводить реанимационные мероприятия.
"Через несколько минут подъехала "Скорая помощь", спустя полчаса констатировали биологическую смерть", - подчеркивается в сообщении.
Других подробностей события пока нет.
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Напомним, ранее из-за невероятной жары в одном из столичных трамваев прямо во время движения транспорта упал в обморок водитель.
Как сообщалось, сегодня синоптики прогнозируют по всей стране жару до +35 градусов.