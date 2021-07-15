В Киеве за рулем троллейбуса умер водитель

Перед смертью он успел остановить транспорт

В Киеве водителю троллейбуса стало плохо, когда он был за рулем, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, мужчина успел остановить транспорт на перекрестке улицы Вышгородской и Мостицкой. На место инцидента приехали спасатели КАРС КГГА, они начали проводить реанимационные мероприятия.

"Через несколько минут подъехала "Скорая помощь", спустя полчаса констатировали биологическую смерть", - подчеркивается в сообщении.

Других подробностей события пока нет.

Напомним, ранее из-за невероятной жары в одном из столичных трамваев прямо во время движения транспорта упал в обморок водитель.

Как сообщалось, сегодня синоптики прогнозируют по всей стране жару до +35 градусов.