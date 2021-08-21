В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке, проводилась эвакуация

Жертв и пострадавших пока нет

В Голосеевском районе столицы утром 21 августа вспыхнул пожар в пятиэтажном доме, в результате чего пришлось эвакуировать жильцов. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС в г. Киев.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 05:47 на вул. Васильковской, 47, что в Голосеевском районе.

Спасатели, прибывшие на место установили, что на пятом этаже 5-этажного жилого дома в одной из квартир возник пожар с распространением огня на кровлю.

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Как отмечается, во время тушения пожара спасатели эвакуировали четыре человека и еще 50 вывели на безопасное расстояние. В 07:33 пожар был локализован на площади 600 кв. м и в 07:54 ликвидирован.

На месте происшествия привлечено 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава.

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Напомним, в Святошинском районе столицы ночью с 17 на 18 августа вспыхнул пожар в киосках на территории рынка.