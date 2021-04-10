В Киеве возле станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчин с гранатами
Они прятали их в сумке
В столице возле станции метро "Майдан Независимости" задержали двух мужчин, у которых были гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Как отмечается, правоохранители остановили мужчин в состоянии алкогольного опьянения для поверхностной проверки. Однако, во время осмотра личных вещей, в сумке одного из них было замечено два предмета похожие на гранаты.
На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехниками были обнаружены боевые гранаты Ф1 и РГД-5.
Напомним, на прошлой неделе в городе Рубежное Луганской области мужчина на мопеде бросил гранату в сторону правоохранителей в ответ на их просьбу остановиться, после чего скрылся с места происшествия.
Позже во время спецоперации "Сирена", которую объявили в регионе, злоумышленника удалось задержать.