В Киеве вооруженные полицейские заблокировали автобус с невакцинированным водителем. Видео
А пассажиры начали громко критиковать карантинные ограничения
На автовокзале Киева правоохранители с автоматами заблокировали движение одного из автобусов. Об этом говорилось в Telegram-канале "Столица".
"Полицейские начали проверять сертификаты о вакцинации у водителя автобуса и пассажиров, но у водителя его не оказалось", — говорится в сообщении.
В то же время, пассажиры автобуса возмутились таким отношением к невакцинированным и стали на сторону водителя. Они начали громко критиковать карантинные ограничения.
Также судя по фразам, которые звучали из толпы на видео, автобус должен был ехать в Белую Церковь Киевской области.
Как сообщалось ранее, на заседании Кабинета Министров Украины внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.
Кроме этого, в Киевской области с 13 ноября ужесточат ограничения на пользование общественным транспортом.
Таким образом, для пользования общественным транспортом, пассажиры должны иметь при себе один из документов:
- COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;
- справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".