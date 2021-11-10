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В Киеве вооруженные полицейские заблокировали автобус с невакцинированным водителем. Видео

Фото из открытых источников

А пассажиры начали громко критиковать карантинные ограничения

На автовокзале Киева правоохранители с автоматами заблокировали движение одного из автобусов. Об этом говорилось в Telegram-канале "Столица".

"Полицейские начали проверять сертификаты о вакцинации у водителя автобуса и пассажиров, но у водителя его не оказалось", — говорится в сообщении.

В то же время, пассажиры автобуса возмутились таким отношением к невакцинированным и стали на сторону водителя. Они начали громко критиковать карантинные ограничения.

Также судя по фразам, которые звучали из толпы на видео, автобус должен был ехать в Белую Церковь Киевской области.

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Как сообщалось ранее, на заседании Кабинета Министров Украины внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.

Кроме этого, в Киевской области с 13 ноября ужесточат ограничения на пользование общественным транспортом.

Таким образом, для пользования общественным транспортом, пассажиры должны иметь при себе один из документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до поездки;
  • справку о выздоровлении от коронавируса. В то же время она должна быть подтверждена в Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием приложения "Дія".
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