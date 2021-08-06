В Киеве во время движения загорелась маршрутка, пострадал водитель

Пожар в столичной маршрутке ГСЧС в г.Киев

Причину пожара будут устанавливать правоохранители

В Деснянском районе столицы произошел пожар в маршрутном такси, в результате чего пострадал водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в г. Киев.

Согласно сообщению, инцидент произошел в четверг, 5 августа, на ул. Крайняя, 1, что в Деснянском районе.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что во время следования к месту стоянки в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. В этот момент пассажиров в транспортном средстве не было.

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Как отмечается, в 20:56 возгорание было локализовано, а в 21:03 - ликвидировано. В результате пожара водитель транспортного средства получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

От ГСЧС было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

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Напомним, недавно в Кременецком районе Тернопольской области суд признал виновным мужчину, который вызвал в мае прошлого года лесной пожар, и наложил на него штраф суммой более 175 тыс. гривен.