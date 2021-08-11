В Киеве владелец магазина напал на инспектора по парковке и применил баллончик

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В КГГА ожидают оперативного расследования инцидента

На столичном бульваре Леси Украинки владелец сети магазинов "Ибис" напал на инспектора по парковке и применил газовый баллончик, поскольку тот приказал заменить антипарковочные столбики. Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно сообщению, конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта.

После этого инспектор вызвал специалистов ДЕУ, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время из магазина выбежал владелец сети и напал мужчину, потом к предпринимателю присоединились охранники.

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Как отмечается, инспектору пришлось применить в ответ средства индивидуальной защиты, газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.

"Уже неоднократно город получает жалобы на руководство сети магазинов оружия, которое, пренебрегая правилами, запускает некоторые автомобили на пешеходную зону, вынимая антипарковочные столбики. Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке", - подчеркнул Кличко.

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Напомним, в июле в Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.