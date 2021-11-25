В Киеве в жилом доме взорвался газ, эвакуировали 15 человек

Пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве

На кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар

В Киеве во время пожара взорвался бытовой газ, жертв и пострадавших не было. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как отмечается, инцидент произошел в Шевченковском районе в пятиэтажке на улице Максима Берлинского. Сначала поступило сообщение о пожаре, на месте спасатели увидели густой дым из окна 3-го этажа и начали эвакуацию людей.

"Во время следования в квартиру, где произошел пожар, пожарные услышали взрыв. К счастью, в доме никого не было. Прибыв в квартиру, пожарные оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в публикации.

Как выяснилось, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание, после чего возник пожар. Огонь повредил газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона.

"Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек. К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее до Сибирского управления Ростехнадзора 25 ноября поступило сообщение о задымлении на шахте "Листяжна" в городе Беловые в Кемеровской области. Позже оказалось, что это был взрыв - в результате которого один человек погиб, место еще 49 не установлено.