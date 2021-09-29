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В Киеве умер сын известного режиссера Сергея Параджанова

Сурен Параджанов facebook.com/yuri.mechitov

Причина смерти пока не известна

В Киеве умер Сурен Параджанов – единственный сын украинско-армянского режиссера Сергея Параджанова. Об этом во вторник, 28 сентября, написал в Facebook друг режиссера из Грузии, фотограф Юрий Мечитов.

"Печальная весть пришла из Киева – на 63-м году жизни умер сын Сергея Параджанова Сурен", – говорится в сообщении.

Причина смерти сына известного режиссера не называется.

Также Мечитов опубликовал ряд фотографий отца и сына Параджанова.

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Напомним, ранее умер актер Львовского академического театра "Воскресение" Владимир Геляс. Актер сыграл в фильмах "предел" и "Благородные бродяги".

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