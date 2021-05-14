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В Киеве улицу залило кипятком: Без воды остались 4 дома

Прорыв трубы в Киеве Укринформ

Сейчас специалисты уже работают над устранением аварии

В столице целая улица оказалась в кипятке. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Пушкинской, 22-А. 

"В 10:55 аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения. Из-за аварии произошла утечка теплоносителя на поверхность. Сейчас начаты ремонтные работы", - говорится в сообщении. 

При этом добавляется, что в результате аварии временно приостановлена подача горячей воды в 4 дома.

На фото видно, что прорыв сопровождается обвалом асфальта, а вся улица оказалась не только в воде, а еще и в иле. 

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Напомним, ранее в столице неизвестные осквернили композицию "Радуга", которую в народе прозвали "Писающие мальчики". На статуях появились надписи с аббревиатурой " A.C.A.B".

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