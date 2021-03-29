В Киеве убили добровольца, задержаны трое подозреваемых

Общественный активист Александр Мандич Фото из открытых источников

Тело мужчины удалось отыскать лишь спустя 4 дня

В столице похитили, а затем жестоко убили общественного активиста. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, трем лицам сообщили о подозрении в его похищении и убийстве (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины). Их задержали.

"Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полуобморочного мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тело активиста с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, правонарушители спрятали в заброшенной канаве на Киевщине. Его удалось найти 28 марта.

При этом добавляется, что о факте исчезновения погибшего правоохранителям сообщили его близкие. Как выяснилось, у мужчины ранее уже возникал конфликт с подозреваемыми.

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следователи работают над выяснением мотива преступления и возможных соучастников. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.

По данным УП убитый общественный активист Александр Мандич с позывным "Ташкент".

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