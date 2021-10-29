В Киеве три пассажира жестоко избили таксиста из-за просьбы надеть маски

PavlovskyNews

Скорее всего, потерпевшему понадобится операция на лице

В Киеве утром на Майдане трое пассажиров жестоко избили таксиста Uber из-за просьбы надеть маски, передает Pavlovsky News.

По словам 26-летнего таксиста Романа, нападение произошло сегодня в 6 утра на Майдане напротив памятника "Глобус".

"К таксисту сели три пассажира без масок. После просьбы надеть маски один из пассажиров начал его душить. Роман вырвался из машины, но на улице его повалили на землю ударом в лицо, а после избивали ногами. При этом никто из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы прекратить нападение", - информирует медиа.

Утверждается, что после избиения пассажиры угрожали Роману расправой, если он бесплатно не отвезёт их в Бровары. Перепуганный и избитый таксист отвёз их туда и вернулся в Киев. В больнице у Романа зафиксировали сотрясение мозга, перелом верхней челюсти. Скорее всего, ему понадобится операция на лице.

"Роман уже обратился в полицию, которая пообещала приехать к нему вечером в больницу. Компания Uber готова предоставить информацию о пассажирах только на запрос правоохранителей", - указали в медиа.

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Напомним, ранее сообщалось, что пассажир маршрутки в российском Санкт-Петербурге погиб от ножевого ранения после того, как попросил других людей надеть медицинские маски.