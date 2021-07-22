В Киеве судья на авто сбила столб и едва не наехала на пешеходов
Предполагается, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения
На столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб, врезалась в дерево и едва не травмировала пешеходов. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как отмечается, происшествие имело место ночью 22 июля.
"На Оболони судья Светлана Колегаева на Audi, записанном на маму, вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево, чуть не травмировав пешеходов. Чудом никто не пострадал", - говорится в сообщении.
При этом предполагается, что женщина находилась в нетрезвом состоянии. Поэтому поехала с патрульным сдавать анализы на содержание алкоголя в крови, но пока результат теста неизвестен.
Издание также отмечает, что на днях эта же женщина дверцами повредила другое авто и пыталась скрыться на улице Московской.
Ранее сообщалось, что Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Апелляционного суда АР Крым в совершении государственной измены и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.