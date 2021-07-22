home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В Киеве судья на авто сбила столб и едва не наехала на пешеходов

Светлана Колегаева Фото из открытых источников

Предполагается, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения

На столичной Оболони судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева на Audi сбила столб, врезалась в дерево и едва не травмировала пешеходов. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, происшествие имело место ночью 22 июля.

"На Оболони судья Светлана Колегаева на Audi, записанном на маму, вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево, чуть не травмировав пешеходов. Чудом никто не пострадал", - говорится в сообщении. 

При этом предполагается, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.  Поэтому поехала с патрульным сдавать анализы на содержание алкоголя в крови, но пока результат теста неизвестен.

Издание также отмечает, что на днях эта же женщина дверцами повредила другое авто и пыталась скрыться на улице Московской. 

Новости по теме: Зеленский утвердил стратегию развития правосудия в Украине на три года

Ранее сообщалось, что Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Апелляционного суда АР Крым в совершении государственной измены и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Соглашение США и Германии: Берлин введет санкции против РФ в случае агрессии против Украины NASA заявило о космических гонках США с Китаем Названа дата, когда состоится визит Зеленского в США Зеленский в интервью французскому изданию признал, что США потеряли интерес к Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект